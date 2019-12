Aufgaben übertragen

Region.Die zentrale Gutachterausschussstelle für den Bezirk Schwetzingen und Hockenheim wird bei der Stadt Schwetzingen eingerichtet. Der bisherige Ausschuss wird zum 29. Februar 2020 aufgelöst, zum 1. März 2020 tritt Schwetzingen dann dem gemeinsamen Gutachterausschuss bei, der sich aus den Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt, der Stadt Eppelheim sowie der Großen Kreisstadt Hockenheim und den Gemeinden Altlußheim, Neulußheim und Reilingen zusammensetzt. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Die Öffnung des Immobilienmarktes in den 1960er Jahren war einer der Beweggründe für die Einrichtung von Gutachterausschüssen für Grundstückswerte. Seit 1989 besteht die Möglichkeit, Verwaltungsgemeinschaften zu bilden und seit 2017 können die Aufgaben eines Gutachterausschusses auf benachbarte Gemeinden innerhalb eines Landkreises übertragen werden. Die größte Herausforderung dürfte sich aus der Grundsteuerreform ergeben, die 2025 Gesetzeskraft erlangt. Für die Gutachterausschussstelle wird die Stadt eine Sachbearbeiter-Stelle in Vollzeit und eine Assistenzstelle in Teilzeit einrichten. Der Gemeinderat war auch dafür, Bauingenieurin und Immobiliensachverständige Evelyn Strunck, Landwirt Max Brenner und SFW-Stadtrat Karl Rupp in das neue Gremium zu entsenden. vw

