Aufgaben werden täglich per E-Mail geschickt

Ab nun gilt’s: Die Schulen sind geschlossen und bieten nur noch eine Notfallbetreuung an. Und was sagen die Schüler dazu? Wir haben uns an der Carl-Theodor-Schule und dem Hebel-Gymnasium umgehört.

Karl, 16 Jahre, Carl-Theodor-Schule: Wir bekommen von unseren Lehrern verschiedene Aufgaben per E-Mail zugeschickt und müssen sie dann zu Hause bearbeiten. Ansonsten werde ich in der Zeit, in der die Schule wegen der aktuellen Lage mit dem Coronavirus geschlossen bleibt, meiner Familie helfen und vielleicht auch arbeiten.

Aylin, 14 Jahre, Hebel-Gymnasium: Ich finde die ganze Situation irgendwie komisch. Natürlich ist es richtig, dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, auf der anderen Seite denke ich, dass aktuell zu viel Panik gemacht wird. Bei so schönem Wetter zu Hause bleiben zu müssen, ist für mich auch nicht so toll. Wir bekommen unsere Aufgaben per E-Mail geschickt.

Maik, 16 Jahre, Carl-Theodor-Schule: Ich weiß nicht, ob ich mich nicht irgendwann langweilen werde – schließlich sollen wir das Haus eigentlich nicht verlassen. Ansonsten finde ich es eigentlich schon entspannt, auch wenn wir weiterhin Schulaufgaben machen müssen.

Lotta, 14 Jahre, Hebel-Gymnasium: Fünf Wochen schulfrei zu haben ist schon schön, allerdings lernen wir ja trotzdem für die Schule. Die Klassenarbeiten schreiben wir dann alle nach den Ferien. Unsere Aufgaben sind auf unserer Homepage verlinkt und wir können die bearbeitete Version dann über die App „Moodle“ hochladen.

Matti, 15 Jahre, Hebel-Gymnasium: Im Biologie-Unterricht haben wir über das Coronavirus gesprochen. Das ist wichtig, damit wir wissen, was das Virus überhaupt ist und was es anrichtet. Es gibt auch die Überlegung eventuell in manchen Fächern ausnahmsweise nur drei statt vier Arbeiten zu schreiben.

Lana, 14 Jahre, Hebel-Gymasium: Ich finde es nicht so gut, dass wir den Unterrichtsstoff jetzt alleine zu Hause lernen müssen. Auch einige Arbeiten sind wegen der Schulschließung, die schon ziemlich plötzlich kam, verschoben worden. Letztendlich ist aber wahrscheinlich die richtige Entscheidung, die Schule zuzumachen. Über das Coronavirus haben wir im Unterricht gesprochen und das finde ich gut.

Eduarda, 16 Jahre, Carl-Theodor-Schule: Im Unterricht haben wir nicht viel über das Coronavirus gesprochen. Ich finde es aber die richtige Entscheidung, dass die Schulen geschlossen werden. Ich freue mich zwar schon darauf, zu Hause Serien zu schauen, denke aber auch, dass es nach drei Wochen langweilig sein wird. caz/Bilder: Zelt

