Aufkleber da? Flasche füllen!

Region.Die Ozeane versinken im Müll und die wertvolle Ressource Bioabfall wird zunehmend verunreinigt. Das Hauptproblem: Plastik. Um ein nachhaltiges Ausrufezeichen zu setzen, haben sich die AVR Unternehmen unter dem Motto #wirfuerbio – kein Plastik in die Biotonne einer bundesweiten Aufklärungskampagne der deutschen Abfallwirtschaftsgesellschaften angeschlossen.

Das gemeinsame Ziel ist es, den Plastikanteil im Biomüll deutlich zu reduzieren und Plastik generell zu vermeiden, wo immer es sinnvoll und möglich ist, heißt es in einer Pressemitteilung der AVR. „Unser Engagement für einen nachhaltigen Umweltschutz geht allerdings weit über unsere #wirfuerbio-Kampagne hinaus“, so AVR-Geschäftsführer Peter Mülbaier. „Deshalb beteiligen wir uns an der einfachen und nachhaltigen Initiative mit dem griffigen Namen ,Refill‘ (Englisch: Wiederbefüllung).“ Das Konzept von „Refill“ ist einfach: Geschäfte, Ämter, Rathäuser, Behörden und, wie in diesem Fall die AVR Unternehmen, bringen ihren „Refill“-Aufkleber gut sichtbar am Fenster oder der Tür ihres Gebäude an und signalisieren damit, dass man hier kostenfrei erfrischendes Leitungswasser in mitgebrachte Trinkflaschen füllen kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.06.2019