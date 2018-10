Aufmüpfiges Völkchen

Wer Schottland auf Whisky, Golf, Kilt und Dudelsack reduziert, dem entgeht ein Teil Europas mit einer überwältigenden Landschaft und der spannenden Geschichte eines – historisch betrachtet – etwas aufmüpfigen Volkes, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule. Diese bietet einen Vortrag mit Bildern am Freitag, 19. Oktober, von 17 bis 19 Uhr in der VHS an.

Bis in den nördlichen Zipfel der britischen Insel kamen die Römer und bauten den Hadrianswall. Das ganze Land nannten sie „Caledonia“. Das Klima ist durch den vorbeikommenden Golfstrom an der Atlantikküste, dem Übergang zu den Hebriden, ausgesprochen mild. Man stößt auf eine ungeahnte Flora und Fauna – ein Eldorado für Botaniker, Biologen und Ornithologen. Ob kleinere oder die großen, französisch geprägten Gärten um die Burgen, die Burgruinen und Herrenhäuser muten beinahe tropisch an und strotzen in ihrer Blütenpracht in den Sommermonaten.

Überwältigende Gipfelaussichten

Ins Auge fallen die Unmengen an Seen, von denen es an die 2000 geben soll. Die Badehose kann dabei jedoch zu Hause bleiben. Angeln oder auf „Loch Katrine“, „Loch Ness“ und „Loch Lomond“ Schiffstouren machen, sind die Optionen. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, findet 60 Berge mit überwältigenden Gipfelaussichten, die er erwandern kann.

Eine große Anzahl Berühmtheiten hat Schottland hervorgebracht, allen voran der Heimatdichter Robert Burns, die Schriftsteller Sir Walter Scott und Arthur Conan Doyle oder Sean Connery, der eine lange Liste von Schauspielern anführt. Nicht zu vergessen Rennfahrer David Coulthard, Allan Pinkerton, Andrew Carnegie, David Livingstone oder Alexander Fleming.

Mit viel Liebe zum Land, historisch interessant und „very amusing“ ist der Bilderabend zu Schottland, versprechen die Veranstalter. Eine Anmeldung ist bis zum morgigen Dienstag erforderlich unter Telefon 06202/2 09 50. zg

