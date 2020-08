Aufschieberitis und die Folgen

Einem gewichtigen Bundeskanzler schrieben einst Feinde, aber auch etliche (Partei)-Freunde das „Aussitzen“ als Stil seiner Politik zu. Das Verschieben von Aufgaben, Vorhaben und Entscheidungen unterteilt die Menschen seit jeher. Ein sehr großer Teil erledigt viele Dinge „auf den letzten Drücker“. Man hofft dabei, dass sich manches vielleicht doch von selbst erledigt.

Schon morgens vor dem Aufstehen wird um jede Minute gefeilscht. Während der Schulzeit kann man täglich in Bussen und Bahnen Folgen von Verschiebung mit der eiligen Fertigstellung der Hausaufgaben beobachten. So wie die einen sagen, Pünktlichkeit und ausreichende Vorbereitung wäre für sie Voraussetzung für gute Leistung, behaupten andere, sie bräuchten einfach den Termindruck. Journalisten träumen in solchen Fällen dann gelegentlich von der Geisel „Redaktionsschluss“.

Im normalen Fluss vieler Berufe gleichen sich die unterschiedlichen Verhaltensmuster aber meist irgendwie aus. Es gibt dennoch eine sehr große Zahl weiterer „zeitkritischer“ Tätigkeiten, und zwar überall da, wo andere von der eigenen Pünktlichkeit und Präzision abhängen, weil sonst Folgearbeiten stocken oder gefährdet sind. Das gilt für den Busfahrer mit dem vernetzten Fahrplan ebenso, wie für den Anästhesisten, ohne den das chirurgische Team nicht arbeiten kann. Aber auch in kritischen Situationen sollten Schnellschüsse möglichst vermieden werden.

Im Schaufenster der Politik ist das gerade gut zu beobachten: Vom überlegten Handeln, mit der etwas Zeit kostenden Einbindung von Fachleuten, über das übereifrige Bestreben „Erster“ zu sein, bis hin zur schieren Ignoranz und der einfachen Leugnung von Sachverhalten. Mit der schlichten Behauptung, sowieso alles im Griff zu haben, kann dieser Typus zu einer Gefahr für alle werden, die solchen Entscheidungen machtlos ausgesetzt sind.

Anders als eine Schweizer Freundin im Dialog mit ihrem Arzt. Der Arzt „Wir müssten eine Operation an Ihrem Ohr durchführen.“ Patientin: „Nicht jetzt.“ Arzt: „Wollen Sie warten, bis es schlimmer wird?“ Patientin: „Ja.“ Die Entscheidung lag bei ihr, möglicherweise hätte dann aber auch nicht mehr erfolgreich operiert werden können. Nach einem Tag Bedenkzeit hat sie ihrem Arzt mitgeteilt, dass er sie operieren möge.

In den politischen Fragen jedoch, können wir unsere Entscheidungen bei Wahlen deutlich machen.

