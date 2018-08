Anzeige

Heute, 6. August: Kammerkonzert mit Brahms und Mendelssohn. Im anschließenden Kammerkonzert haben sich zwei der besten jungen Streichquartette zusammengetan: Das Modigliani und das Armida Quartett spielen Brahms’ erstes Streichsextett und den Geniestreich des 17-jährigen Mendelssohn: sein Oktett.

Samstag, 11. August: Salieris Oper „La Fiera di Venezia“. Am 19. Mai dirigierte Werner Ehrhardt im Rokokotheater Schwetzingen Salieris komische Oper „La Fiera di Venezia“ und es hat ihn angesichts der Partitur „sofort durchzuckt. Salieri war damals 22, die Musik ist voll von jugendlichem Schwung und Witz.“ Ehrhardts entführt die Zuhörer mit hervorragenden Sängerinnen und seinem Orchester L’arte del mondo am Samstag, 11. August um 20:04 Uhr noch einmal mitten ins Herz Venedigs.

Donnerstag, 16. August, und Mittwoch, 22. August: Preisträger des ARD Musikwettbewerbs mit Brahms, Kódaly und Goetz. Zwei Mal sind auch die Preisträger des ARD Musikwettbewerbs im Sommerprogramm des ARD Radiofestivals vertreten: Am 16. August spielen Katerina Javurkova (Horn), Andrea Obiso (Violine) und Wataru Hisasue (Klavier) eines der Juwelen der Kammermusik-Literatur: Johannes Brahms’ Trio für Horn, Violine und Klavier Es-Dur op. 40. Am 22. August interpretieren Andrea Obiso (Violine) und Katarzyna Budnik-Galazka (Viola), Bruno Philippe (Violoncello), Wies de Boevé (Kontrabass) und Wataru Hisasue (Klavier) Werke des ungarischen Komponisten Zóltan Kódaly und das Klavierquintett von Hermann Goetz, einem Schützling von Brahms. Beide Konzerte wurden am 21. Mai im Schwetzinger Schloss aufgenommen.

