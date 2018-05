Anzeige

Der Verein Haus & Grund in der Region Schwetzingen-Hockenheim feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Seit 1988 lassen sich Haus- und Wohnungseigentümer in Fragen des Immobilieneigentums und des Erbrechts von dessen Experten betreuen, beraten und vertreten. Inzwischen schätzen weit über 1300 Mitglieder ihren Verein, der Vermietern und Wohnungseigentümern bei akuten Problemen Soforthilfe leistet und in Alltagsfragen zuverlässig weiterhilft.

Mit einer Reihe von aktuellen und informativen Beiträgen präsentiert sich die Organisation anlässlich des „Schwetzinger Immobilientags“ am Samstag, 2. Juni, im Palais Hirsch. Im Foyer gibt einen Info-Stand mit Auslagen, Broschüren, Musterverträgen und Firmen-Verzeichnissen zu aktuellen Fragen wie Energieausweis, Legionellen und Brandmelder.

Das Vortragsprogramm ist so vielfältig wie spannend. Wer steckt hinter der Organisation und wie entwickelte sich der Verein im Lauf der Jahre vom Orts- zum Regionalverein, der zwei Große Kreisstädte mit weiteren sieben Gemeinden betreut? Wie werden Mitglieder informiert und wo können sie Fragen stellen? Aufgeräumt wird auch mit Märchen und Gerüchten, die sich im Mietrecht hartnäckig halten. Auch der Klimaschutz der Stadt Schwetzingen und welche Rolle die Gebäudeeigentümer dabei spielen, wird erläutert und von einem Experten wird das „Steuersparmodell Immobilie“ vorgestellt. Erbrechtliche Fragen beim Immobilienbesitz und ein Überblick ortsüblicher Mieten in der Region runden das Programm ab.