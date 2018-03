Anzeige

Seit über 35 Jahren tritt Jörg Knör als Parodist und Entertainer auf. Seine Auftritte als Inge Meysel sind genauso unvergessen wie sein Auftritt als Blockflötenbotschafter bei Dieter Bohlens Supertalent. Am Freitag, 13. April, 20 Uhr, kommt er in die Alte Wollfabrik.

1975 war er mit 15 Jahren Kandidat bei „Am laufenden Band“ mit Rudi Carrell, 1977 führte er mit 17 Jahren als Fernsehansager durch das damalige Vorabendprogramm des WDR. Ab 1990 moderierte er im ZDF „Die Jörg Knör Show“. Zu seinem Stimmenrepertoire gehören unter anderem: Inge Meysel, Udo Lindenberg, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Marcel Reich-Ranicki, Papst Paul VI., Dieter Bohlen, Naddel, Karl Dall, Karl Lagerfeld, Bruce Darnell und Alfred Biolek.

Bekannt wurde Knör unter anderem durch den „ARD-Talentschuppen“ (1981), in dem er zusammen mit Ute Lemper und Hape Kerkeling in einer Sendung auftrat. Auf der Bühne erkennt man im Halbdunkel ein Stück Paris: das Künstlerviertel Montmartre, in dem der Parodist und Entertainer Jörg Knör als kleiner Junge zeichnen gelernt hat. In dieser Kulisse zeichnet er jetzt wieder – nur dieses Mal seine Lebensgeschichten. „Ich hab ein Rendezvous mit Ihnen“ beginnt Jörg Knör musikalisch – die Straßenlaternen gehen an und dann wird es persönlich: Wie hat alles angefangen? Wer war seine erste Parodie? Höhepunkte und Lebenskrisen – und die ständige Suche nach neuen Ideen.