Aus Avia wird jetzt Esso

Das ging schnell: Binnen weniger Tage wechselte jetzt das Aussehen der beiden Schwetzinger Avia-Tankstellen. Sie gehören zu den ersten Tankstellen der Unternehmensgruppe Minera, an denen zu sehen ist, dass künftig Esso den Treibstoff liefert, die anderen folgen spätestens im Frühjahr. Denn alle 80 zum Mannheimer Unternehmen Minera Kraftstoffe – Mineraloelwerk Rempel GmbH gehörenden Stationen wechseln zu Esso – dementsprechend werden die Standorte umgeflaggt. Die neue Markenpartnerschaft ist nun unter Dach und Fach.

„Im Mai und Juni vergangenen Jahres haben wir zwei unserer Tankstellen als Pilot-Standorte bereits auf Esso gebrandet. Die Geschäftsentwicklung hat uns vollkommen überzeugt. Das Synergy-Design von Esso ist ein optischer Hingucker und das Feedback unserer Kunden war so positiv, dass wir uns entschlossen haben, den Schritt gemeinsam mit Esso zu gehen. Darüber hinaus ergeben sich aus dieser Partnerschaft langfristige Perspektiven, die uns zuversichtlich in die Zukunft schauen lassen“, erklärt Minera-Geschäftsführer Ulrich Gutting. Viele Schwetzinger kennen ihn, weil er sich seit Jahren als Sponsor bei den Handballern der HG Oftersheim/Schwetzingen engagiert.

Minera betreibt die Tankstellen aber weiterhin in Eigenregie. Es gibt also weder beim bewährten Personale oder bei den Pächtern einen Wechsel, noch müssen Kunden auf das gewohnte Zusatzsortiment verzichten, sichert Ulrich Gutting im Gespräch mit dieser Zeitung zu. „Avia ist ja eine gemeinsame Marke verschiedener Mineralölhändler in Deutschland. Künftig sind wir Vertragshändler von Esso. Es passte alles recht gut zusammen. Esso will in Deutschland wachsen und nach knapp zweijährigen Verhandlungen konnten wir den Vertrag zu für uns interessanten Konditionen abschließen. Es gilt nun, alle Standards beim Branding der Tankstellen zu erfüllen, aber unternehmerisch behalten wir alle Freiheiten und können die Entscheidungen selbstständig treffen, sagt uns Gutting.

Kartenabrechnung bundesweit

Für die Kunden – und da vor allem für die zahlreichen Unternehmen, die per Kundenkarte abrechnen – bieten sich durchaus Vorteile durch die Änderung. Denn nun können sie nicht nur bei den 80 Minera-Stationen im Südwesten Deutschlands ihre Karte nutzen, sondern bundesweit bei allen Esso-Stationen. Und Esso bietet darüber hinaus die Vorteile der Deutschland Card an und somit eine der großen Rabattkarten in der Republik.

Aber auch die Esso-Zentrale freut sich über den Tankstellenzuwachs: „Seit wir 2017 unsere Pläne publik gemacht haben, das Geschäftsmodell zu wechseln und künftig mit Markenpartnern zusammenarbeiten zu wollen, haben wir immer gesagt, dass Esso in Deutschland wachsen soll. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit Minera nun einen bedeutenden Mittelständler von unserer Marke und unserem Konzept überzeugen konnten“, sagt Jens-Christian Senger, Vorstandsvorsitzender der Exxon Mobil in Hamburg. Dem stimmt Tim Paulsen zu. Er ist Markenpartner Sales Manager bei Esso Deutschland und damit verantwortlich für die Akquise neuer und die Betreuung bestehender Markenpartner: „Das ist ein ganz bedeutendes Wachstum, das in der 130-jährigen Esso-Firmengeschichte seines gleichen sucht. Nun wollen wir gemeinsam erfolgreich sein und die positiven Pilotergebnisse auf alle neuen Esso-Stationen der Minera- Gruppe übertragen.“

Das deutsche Esso-Tankstellennetz umfasst rund 1000 Stationen. Das Mannheimer Unternehmen Minera Kraftstoffe – Mineraloelwerk Rempel GmbH ist in acht Bundesländern aktiv und gehört zu den großen regionalen Mineralölunternehmen. Der Mittelständler ist bis heute familiengeführt und bald seit 100 Jahren im Tankstellengeschäft tätig.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020