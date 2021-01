„Werte-Union und Aufbruch 2016 in der Sackgasse“ hat Dieter Goldschalt eine Stellungnahme der Aktiven Bürger Schwetzingens (ABS) überschrieben. Darin nimmt er anscheinend Bezug auf zwei Artikel in dieser Zeitung – nämlich „Aufbruch 2016: Der Aufklärung verpflichtet – auch in Virus-Zeiten, Die richtige Balance“ (SZ vom 2. Januar, Seite 8) sowie „Werteunion: Vor Bundesparteitag wird an das liberal-konservative Ziel erinnert, Plakataktion für den richtigen Weg der CDU“ (9. Januar, Seite 10).

Goldschalt schreibt als Sprecher der Aktiven Bürger dazu: „Die Gruppe Aufbruch 2016, die sich dem Gedankengut der Aufklärung verschrieben und die Menschen zum Gebrauch des eigenen Verstandes ermutigen will, hat mit dieser Aktion ihr wahres Gesicht offenbart. Der Hinweis auf national-liberale Ziele – von wem eigentlich – ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Es zeugt von einer Einstellung, die rückwärtsgewandt und aus der Zeit gefallen ist.“

Vielleicht wolle man sogar Lucke, ehemaliger AfD-Gründer und Chef der liberal-konservativen-Reformer-Partei, ins Gespräch bringen, „und Kontakte zu Meuthens kreidefressender AfD herstellen“. „Der Hinweis auf das Ahlener Programm der CDU von 1947 wäre sinnvoller gewesen“. schreibt Goldschalt. Die Leitlinie habe gelautet: „CDU – überwindet Kapitalismus und Marxismus.“ In der Einleitung heiße es weiter: ,Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen nicht gerecht geworden. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.“‘ Das Schild „Sackgasse“ für die Werte-Union mit ihrem Appendix Aufbruch 2016 sei passender.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.01.2021