Aus „Marina“ wird „Tamara“

Es ist einer dieser Abende auf dem Sofa. Instagram wird noch mal gecheckt, schöne Winterbilder der Freunde aus dem Alpenraum neidvoll für gut befunden, die Angebote von Schwetzinger Geschäften begutachtet und für „Click & Collect“ vorgemerkt, in Livediskussionen der Landtagskandidaten reingelauscht sowie Lieder von Künstlern angehört – darunter ist auch der neueste Streich von Martin Orth. Und der treibt einen die Tränen in die Augen – die Lachtränen wohlgemerkt!

Der Tausendsassa ist ja immer wieder für Überraschungen gut. Jetzt hat der über Schwetzingen und die Region hinaus bekannte Musiker der Band „K’lydoscope“ den Fasnachtern etwas Gutes tun wollen – allen voran seiner Frau Tamara. Denn: „Wir sind beide echte Fasnachtsnasen“, bekennt Martin Orth in dem Netzwerk und sorgt dann für beste Unterhaltung sowie Schenkelklopfer. Er hat den Schlager „Marina“ (von Rocco Granata) kurzerhand auf seine liebe Tamara umgedichtet und gewährt dabei ganz private Einblicke – einfach wunderbar! Noch grandioser sind die Verkleidungen, mit denen Orth auftritt. Er ist nicht nur als Gitarrist mit rotem Rüschenhemd und babyblauem Anzug groß zu sehen, sondern auch als Band und Backgroundsänger mit Verkleidungen kleiner im Hintergrund: Ob als süßer Löwe an der Mini-Trommel oder im weißen Overall am Mikro – Martin Orth hat da einen echten Gute-Laune-Kracher geschaffen. Und der funktioniert auch ohne Party auf dem Sofa.

Ahoi an die Orths!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Martin Orth (@martin.orth_moaudio)

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.02.2021