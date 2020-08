Ausbildung läuft trotz Umsatzrückgängen weiter

Region.Trotz der großen Herausforderungen in der Corona-Krise zeigen sich die Ausbildungsbetriebe im Bezirk der IHK Rhein-Neckar innovativ.

40 Prozent der Unternehmen vermitteln inzwischen teilweise Inhalte an Auszubildende im Homeoffice oder über digitale Anwendungen, heißt es in einer Pressemitteilung, die sich auf die Ergebnisse einer Umfrage unter Ausbildungsbetrieben der IHK Rhein-Neckar bezieht. Die Umfrage zeigt auch: Bei 75 Prozent aller Unternehmen läuft die Ausbildung trotz Kurzarbeit und Umsatzrückgängen im Betrieb regulär weiter. Kurzarbeit ist, anders als für Arbeitnehmer, aufgrund der gesetzlichen Regelungen für Auszubildende kaum ein Thema. Nur bei 3,5 Prozent der Betriebe sind Azubis davon betroffen. Auch alternative Formen – wie eine Ausbildung im Verbund mit anderen Unternehmen oder „Azubi-Sharing“ – sind eher selten. Nur rund sechs Prozent aller Betriebe lassen ihre Auszubildenden derzeit in einem anderen Unternehmen ausbilden. „Die finanzielle Unterstützung verschafft Unternehmen die nötige Planungssicherheit, die sie jetzt dringend brauchen. Ich appelliere an unsere Mitgliedsbetriebe und an die Schulabgänger, gerade jetzt auf die Berufsausbildung zu setzen. Denn aus jeder Krise erwachsen auch Chancen. Wer jetzt ausbildet oder eine Ausbildung beginnt, hat für die Zeit nach der Krise die besten Aussichten“, so IHK-Präsident Manfred Schnabel. Er begrüßt daher die Azubi-Prämie. Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ werden kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die ihr Lehrstellenangebot dieses Jahr beibehalten oder sogar erhöhen, finanziell unterstützt.

Junge Menschen, die eine Ausbildung suchen, finden über das IHK-Matching-Team freie Ausbildungsplätze und Unternehmen können bei der IHK Rhein-Neckar freie Stellen melden: www.rhein-neckar. ihk24.de/matching. zg

