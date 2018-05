Anzeige

Schwetzingen/Eppelheim.Erstmals wird es einen gemeinsamen Ausbildungsatlas der Städte Eppelheim und Schwetzingen geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieser wird Anfang 2019 kostenlos an die künftigen Schulabgänger verteilt und bietet eine ausführliche Übersicht über eine große Anzahl an gängigen Ausbildungsberufen.

Hiesige Firmen haben die Möglichkeit, sich mit einer werblichen Anzeige zu präsentieren. Deswegen wird Wolfgang Trapp zwischen Mai und September die Unternehmen aus Eppelheim, Schwetzingen und Umgebung kontaktieren. Interessierte Firmen können sich auch an die städtische Wirtschaftsförderung (wirtschaft@schwetzingen.de) wenden, die den Kontakt vermittelt. zg