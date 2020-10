Ausbildungsplätze sichern helfen

Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für die berufliche Zukunft junger Menschen und die Fachkräftesicherung in Deutschland. Pünktlich zum neuen Ausbildungsjahr hat die Bundesregierung wesentliche Teile des Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ verabschiedet, mit dem kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden. Für dieses Programm stehen insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Die erste Förderrichtlinie enthält Ausbildungsprämien in Höhe von 2000 und 3000 Euro für Betriebe, die – obwohl sie die Corona-Krise stark getroffen hat – ihr Ausbildungsniveau halten oder erhöhen. Außerdem gibt es Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, wenn der Ausbildungsbetrieb Auszubildende und Ausbilder nicht mit in Kurzarbeit schickt Übernahmeprämien an Betriebe, die Auszubildende von insolventen Betrieben übernehmen. zg

Info: Weitere Informationen sowie die entsprechenden Antragsunterlagen stehen auf www.arbeitsagentur.de zur Verfügung.

