Ausflüge in der Natur

So langsam lockern sich einige Regelungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Deshalb plant die evangelische Gemeinde nun auch etwas mutiger. Einen Zoomchat zum Thema der Woche wird es aber erstmal weiterhin an jedem Mittwoch, 20 Uhr geben.

Der Bibelgesprächskreis kann nun wieder dienstags, ab 16 Uhr mit den aktuellen Hygienebestimmungen stattfinden. Die Teilnehmer sollen diese beachten, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirche. Ein „Whatsapp-Gottesdienst“ mit Online-Predigt gibt es am Sonntag, 10.30 Uhr. Die Treffen in Privathäusern finden je nach aktueller gesetzlicher Lage nach und nach wieder statt. Bürger, die daran teilnehmen wollen, sollen sich bei der Gemeinde melden. Für die Jungschar – in der Jugendliche von acht bis zwölf Jahren teilnehmen können – plant die Kirche Open-Air-Aktionen wie beispielsweise Fahrradtouren oder Ausflüge in die Natur. zg

Info: Informationen zur Anmeldung gibt’s telefonisch unter 06202/1 27 09 35 oder unter www.schlossplatz9.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.07.2020