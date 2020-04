Ausgefallene Kurse nachholen

Vor dem Hintergrund der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Cornavirus in Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen ist auch die Volkshochschule angehalten, den Präsenzunterricht weiterhin pausieren. Ob ab dem 3. Mai in Kleingruppen gestartet werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule. Zum Schutz der Teilnehmer und Kursleiter ist dieser Schritt gemäß der Landesentscheidung weiterhin sinnvoll.

Die Volkshochschule ist bemüht, die ausgefallenen Unterrichtstermine – falls das möglich sein wird – in den Sommer hinein nachzuholen. Einige Kurse mussten allerdings schon jetzt gekürzt oder gar abgesagt werden. In diesem Fall erhalten die Teilnehmer den entsprechenden Anteil der Kursgebühr zurück. Die aktualisierten Kurstermine sind in den nächsten Tagen wieder auf der Homepage direkt bei dem jeweiligen Kurs oder Vortrag veröffentlicht.

Die Kursteilnehmer, für die Onlineunterricht laufen kann, werden von der VHS benachrichtigt. zg/vhs

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.04.2020