Außenseiterpaar wird zum Retter der Gemeinschaft

Für eine andere Welt braucht es wahrlich nicht viel. Eine kleine Bühne im Theater am Puls, Frau und Mann, ein paar Kissen sowie ein paar Schweine und Hühner aus Stoff. Fertig war das kleine, aber sehr eindrückliche 45-minütige Theaterstück „Albin und Lila“, das am Ostersonntag aufgeführt und digital über die Internetseite des Theaters gezeigt wurde.

Klar fehlten dabei die lässige Theateratmosphäre und das gemeinsame Erleben. Aber die Botschaft über Außenseitertum und den Wert von Freundschaft dürfte bei den Kindern und vielleicht auch bei den Erwachsenen in den vielen Wohnzimmern angekommen sein. Gutes Leben, so könnte man das Stück nach einer Geschichte von Rafik Schami zusammenfassen, geht nur gemeinsam. Oder anders herum: Das Ende vom guten Leben beginnt immer mit Ausgrenzung.

Eine besondere Freundschaft

Auf den ersten Blick herrscht auf dem Bauernhof eitler Sonnenschein. Die Schweine suhlen sich in den Pfützen und die Hühner picken fröhlich durch die Gegend. Doch dieser Sonnenschein war mehr Schein als Sein.

Sehr eindrücklich verwiesen die beiden Schauspielern Bärbel Maier und Peer Damminger von der Kitz-Theaterkumpanei, die die Hühner und Schweine zum Leben erweckten, auf die Bruchstelle dieser nicht ganz so glücklichen Welt. In Form eines weißen Schweins namens „Albin“ und dem Huhn „Lila“, das keine Eier mehr legen konnte, offenbarte sich diese scheinbare Idylle als Hort der Ausgrenzung. Mäkel – äußerlich und vom Leistungsniveau her – hatten in der Gemeinschaft des Bauernhofs keinen Platz. Die beiden Ungleichen fanden einander und entdecken eine Freundschaft, die am Ende zum Glück für alle wird. Rettet dieses Außenseiterpaar doch die Hühner vor dem Fuchs und baut eine Brücke der Freundschaft zwischen den Schweinen und den Hühnern. Angesichts der Bedingungen alles andere als selbstverständlich.

Schön sind dabei die verständnislosen Fragen der Kinder zu Hause vom dem Bildschirm: „Ein Schwein wird ausgegrenzt, weil es weiß ist?“ Für die zehnjährige Maya „einfach dumm“. Viel mehr gibt es da kaum zu sagen. Wobei der syrisch-deutschen Autor Schami genau über diesen Punkt zehntausende Seiten geschrieben hat. Für ihn ganz ohne Frage eines seiner großen Lebensthemen. Und dieses Thema haben Maier und Damminger perfekt auf die Bühne und ins Netz gebracht. Ein schönes und wertvolles Stück, das hoffentlich viele gesehen haben.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020