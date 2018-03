Anzeige

Insgesamt gesehen zeichnete sich die Generalversammlung durch einen sehr harmonischen Verlauf aus, bei der Vorsitzender Gerhard Rieger in seinem Jahresbericht auf etliche gelungene musikalische Auftritte und gesellige Aktivitäten zurückblickte. Gesanglicher Höhepunkt sei die Beteiligung am Jubiläumskonzert der „Öhring-Chöre“ in Maxdorf gewesen, bei dem über 100 stimmgewaltige Sänger auf der Bühne zusammenwirkten und ein begeisterndes Gesangserlebnis boten.

In seinem Bericht des Chorleiters freute sich Ottmar Öhring über die steigende Sängerzahl in den Proben, wie auch die verbesserte Gesangsqualität der Aktiven. Am 10. Juni steht ein vielversprechendes Konzert im Lutherhaus an, bei welchem sich die Liederkränzler und Besucher auf einen Gegenbesuch mit gesanglicher Beteiligung der „Öhring-Chöre“ freuen dürfen. Schatzmeister Lothar Thürer präsentierte einen gründlichen Kassenbericht, der eine kleines „Plus“ auf der Habenseite aufweisen konnte. Ohne Probleme verliefen auch die Neuwahlen. Alle Positionen konnten mühelos mit den bisherigen Amtsinhabern besetzt werden. rie

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018