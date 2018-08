Außerirdische erobern das Rokokotheater

Der ganze Saal ist dunkel. Lediglich die Scheinwerfer sind auf die Bühne gerichtet. Dort sind drei blaue Tücher zu sehen, die von der Decke hängen. Die diebischen Artisten klettern an den Schlaufen hoch und wickeln sich darin ein. Ein gezielter Griff in Richtung Decke – und der riesengroße Diamant ist in den Händen der Bande.

Plötzlich stockt dem Publikum der Atem. Einer der Langfinger

...