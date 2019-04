Ausstellung im Campus

Fast genau ein Jahr nach Eröffnung der Ausstellung „Labor of Love“ im Palais Hirsch, wird diese ab Donnerstag, 2. Mai, in dem Zukunftslabor „the Camp“ in Aix-en Provence zu sehen sein. Der internationale Campus im Herzen der französischen Provence ist ein Ort der Arbeit, will aber auch ein Ort der Ruhe, der Inspiration und des Zusammentreffens sein. Er steht Studierenden und Dozenten, aber auch allen anderen Menschen, rund um die Uhr offen.

Marie Preaud wurde anlässlich des Schwetzinger Spargeljubiläums im vergangenen Jahr mit einem Fotoprojekt betraut, aus dem die Französin 30 Fotocollagen entwickelte. Im Zentrum dieser Collagen stehen frontale Porträts von Schwetzinger Spargelbauern und deren Erntehelfern, die nun, nach einer Präsentation in Schrobenhausen, in der französischen Heimat der Fotografin gezeigt werden.

Zeichen des Miteinanders

Die Ausstellung kann durchaus als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft gelten, die zum Beispiel in Schwetzingen in dem Jubiläum des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Schwetzingen-Lunéville kulminiert.

Übrigens wird Preauds Ehemann Horst Hamann, der 2016 mit der Ausstellung „Schwetzingen by Horst Hamann“ eine Ausstellung in der Orangerie bestritt, als „artist in residence“ in Aix-en-Provence verweilen, um von dem spacigen „camp“ vertikale Fotografien entstehen zu lassen.

