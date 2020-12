Austausch mit Bürgern

Der Kreisverband Rhein-Hardt der Partei die Linke wird eine Jahresabschluss- und Wahlkampfauftakt-Veranstaltung am Montag, 21. Dezember, um 19 Uhr online anbieten.

Auf dem Programm steht ein Jahresrückblick, den der Linken-Landtagskandidat Florian Reck präsentiert, ein Vortrag des Karlsruher Bundestagsabgeordneten und Schauspielers Michel Brandt zur Situation der Kulturschaffenden und ein Blick in die Zukunft mit Sahra Mirow, der Landessprecherin und Spitzenkandidatin der Linken.

„Gerade jetzt, in dieser merkwürdigen Vorweihnachtszeit, in der wir kaum nach draußen können, in der wir uns vielleicht – wie schon im Frühjahr – isoliert fühlen, ist der Online-Stammtisch das richtige Format für einen Jahresabschluss“, lädt Florian Reck Mitglieder und Bürger ein, ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme ist mit dem PC, Tablet, Smartphone oder einem Telefon möglich. Zur telefonischen Teilnahme muss die Nummer +49/30/80 94 95 40 gewählt werden, um dann nach Aufforderung die PIN 70-690 einzugeben. Online muss folgender Link in den Browser eingegeben werden: https://videokonferenz.die-linke.de/b/flo-qat-cwp. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020