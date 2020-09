Austausch mit Politikern

„Ich freue mich schon sehr auf meinen anstehenden Besuch im Rhein-Neckar-Kreis und bin gespannt, was die Menschen im einwohnerstärksten Landkreisvon Baden-Württemberg bewegt. Mich beeindruckt die Vielfalt dieser Region, die ebenso von Innovationsfreude in Technologie und Maschinenbau geprägt ist wie durch die Land- und Forstwirtschaft“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Vorfeld seines Besuchs im Rhein-Neckar-Kreis an diesem Donnerstag, 24. September, der in Schwetzingen starten wird.

Die Freude teilt auch Landrat Stefan Dallinger: „Ich freue mich sehr, dass Herr Kretschmann zum zweiten Mal nach 2012 zu Gast in unserem schönen Rhein-Neckar-Kreis ist. Es ist ein gutes Signal, wenn der Ministerpräsident sich Zeit nimmt, um sich selbst vor Ort in persönlichen Gesprächen mit kommunalen Vertretern einen Überblick über die aktuellen kommunalpolitischen Schwerpunkte im Landkreis zu verschaffen.“

Stippvisite in der GRN-Klinik

Ministerpräsident Kretschmann wird seinen Besuch mit einem kommunalpolitischen Gespräch im Schloss Schwetzingen beginnen: Gemeinsam mit Landrat Dallinger, Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Regierungspräsidentin Silvia Felder, Bürgermeistern sowie Abgeordneten aus Land- und Bundestag werden aktuelle Themen der Agenda des Kreises wie das Konjunkturpaket des Bundes und dessen Umsetzung im Land Baden-Württemberg,die Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert, der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sowie der Radverkehr auf der Tagesordnung stehen.

Im Anschluss wird sich Kretschmann in den Gesundheitszentren Rhein Neckar (GRN) ein Bild von der Einrichtung machen und sich über Krankenhausplanung und -finanzierung, die generalistische Pflegeausbildung sowie die aktuelle Lage im Zuge der Corona-Pandemie informieren. Am Abend geht’s zum Bürgerdialog nach Wiesloch erwartet. Beim Austausch mit Bürgern können die angemeldeten Teilnehmenden vor Ort Fragen stellen oder konnten diese im Vorfeld online einreichen (wir berichteten). zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020