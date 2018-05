Anzeige

Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Pharmaindustrie und lokale Apotheker? Dieser Frage will die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Danyal Bayaz nachgehen und lädt daher interessierte Bürger am morgigen Mittwoch, ab 19 Uhr zur Apothekenführung und Diskussion in die Nordstadtapotheke, Friedrich-Ebert-Straße 76 ein.

Eine der aktuell brennenden Zukunftsfragen ist der Umbruch in „Arbeit 4.0“ durch die zunehmende Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen, schreibt die Grüne Jugend in einer Pressemitteilung. Dabei bringt diese Entwicklung neue Chancen mit sich, aber auf der anderen Seite auch die große Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft sich rechtzeitig auf den Wandel vorzubereiten. Umschulungen der Mitarbeiter und bessere digitale Bildung sind neben weiteren Maßnahmen unbedingt notwendig. Insbesondere gilt bei diesem Thema jedoch früh in einen breiten gesellschaftlichen Austausch zu treten.

Auch die Pharmaindustrie und lokale Apotheker stehen vor großen Veränderungen und Herausforderungen. Wenn alle Medikamente im Online-Handel verfügbar sind, könnte es die Existenz der lokalen Apotheker bedrohen. Aber kann hierdurch die Qualität der Produkte sichergestellt werden? Gibt es einen Weg beides, Effizienz und Qualität zu erreichen und zudem auch die Existenz von lokalen Apotheken zu sichern?