Auszeichnung für Vereinszuwachs

Schwetzingen/Hockenheim.Die Eigentümergemeinschaft Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim bleibt auf Erfolgskurs. Beim Landesverbandstag in Waldshut-Tiengen gab es zum zweiten Mal hintereinander eine Auszeichnung, diesmal für den ersten Platz unter 48 Vereinen im Bereich „relativer Zuwachs“, das heißt: Zuwachs im Verhältnis zur Vereinsgröße. Einen nicht unerheblichen Anteil an diesem Erfolg hat der „Schwetzinger Immobilientag“, der schon seit einigen Jahren im „Palais Hirsch“ ausgerichtet wird, dieses Jahr am Samstag, 13. Juli, heißt es in der Mitteilung von Haus & Grund.

Der Hang zur eigenen Immobilie ist nämlich nach wie vor ungebrochen. Nicht nur für diejenigen, die sich ihren Traum erst noch verwirklichen wollen. Gerade die Älteren wissen, unter welchen Entbehrungen sie sich das erarbeitet und aufgebaut haben, was sie eines Tages auch weitergeben wollen: eine lastenfreie und gut gepflegte Immobilie. Auf dem Weg dahin braucht man nicht nur Rat und Tat im Einzelfall, sondern aktuelle Informationen zu den sich ständig verändernden Verhältnissen und Gesetzen. Haus & Grund sieht sich für alle Eigentümer und Vermieter auf diesem Weg als zuverlässiger und kompetenter Begleiter. Ab 13.30 Uhr erwartet die Besucher des Immobilientags ein breitgefächertes Themenangebot. An Schlagzeilen rund um die Immobilie hat es in den vergangenen Wochen und Monaten wahrlich nicht gefehlt. Die Neuausrichtung der Mietpreisbremse, die anhaltende Debatte um die Grundsteuerreform und einer möglichen Erhöhung, aber auch das infolge der Niedrigzinsphase immer knapper werdende Angebot auf dem Immobilienmarkt wird nicht nur von Eigentümern, sondern auch von Mietern mit großem Interesse, aber auch mit Besorgnis verfolgt.

Besuch als doppelter Gewinn

Das Vortragsprogramm der Veranstaltung ist hochaktuell. Es geht von den nicht auszurottenden Fehlern der Vermieter bei der Vertragsgestaltung über das „Steuersparmodell Immobilie“ hin zur Umweltproblematik und wie sich Hauseigentümer zur Unterstützung der Artenvielfalt hier einbringen können. Im Foyer ist ein großer Infostand, wo man sich die Leistungspalette des Vereins und die Vorteile einer Mitgliedschaft erklären lassen kann. Ein Besuch beim „Schwetzinger Immobilientag“ rechnet sich aus einem weiteren Grund: Beim Vereinsbeitritt an diesem Tag entfällt die Aufnahmegebühr (ein Jahresbeitrag). zg

Info: www.haus-und-grund-region-schwetzingen-hockenheim.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.06.2019