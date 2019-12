Auszeit mit Musik

Der Kammerchor steht im Altarraum und singt. © Verclas

Eine Stunde Besinnlichkeit vermittelte die Andacht am Abend vor dem zweiten Advent in der St.-Pankratius-Kirche – abseits des Trubels rund um den Weihnachtsmarkt. In der festlich illuminierten Kirche stimmte Diakon Michael Barth-Rabbel die Besucher zum Innehalten in der oftmals sehr hektischen Vorweihnachtszeit ein. Dass Weihnachten noch nicht seinen eigentlichen Sinn verloren hat, zeigte auch der Schwetzinger Kammerchor Quatro Forte unter der Leitung von Alexander Gütinger, der passend zur Liturgie die Andacht musikalisch umrahmte, heißt es in einer Pressemitteilung des Chores.

Mit dem Choral aus dem Weihnachtsoratorium „Wie soll ich dich empfangen“ stimmte das Ensemble ein auf das Fest. „Ein helles Licht strahlt in finsterer Nacht“ – unter dieses Motto stellte Michael Barth-Rabbel seine Predigt und die Fürbitten, ein Licht, das nicht nur auf den Straßen und Plätzen leuchtet, sondern in den Herzen der Menschen erstrahlt.

Die Werke von Pepper Choplin „The People who walk in Darkness“ – begleitet von Conga und Shaker – sowie „Little Drop of Heaven“ rührten ebenso die Herzen wie „Alma redemtoris mater“ und die sphärische „Cherubic Hymn“. Die andächtige Stille brach ein lang anhaltender Schlussapplaus. zg

