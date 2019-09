Auto kracht in Mittelleitplanke

Die starken Regenfälle in der Region führten am Samstagabend zu einem Unfall auf der B 535 zwischen dem Tunnel bei Schwetzingen und Sandhausen.

Die Ortsumfahrung in Richtung Heidelberg musste nach Angaben der Polizei etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde in Richtung Plankstadt umgeleitet.

Was war passiert? Auf der nassen Fahrbahn kam gegen 21.15 Uhr ein Auto von der Straße ab und knallte in die Mittelleitplanke. Dabei wurden zwei Insassen des alleinbeteiligten Pkw ins Krankenhaus eingeliefert, ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, heißt es im Polizeibericht. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.09.2019