Auto steht in Flammen

Ein Auto auf dem P+R Parkplatz in der Nähe des Autobahnzubringers zur A 6 brennt vollkommen aus. © Arnold

Ein brennendes Dachgeschoss, eine Ölspur auf der Straße und ein Auto in Flammen: Die Feuerwehr hat am Wochenende einiges geleistet. Bereits am Donnerstag wurden die Einsatzkräfte um 20.14 Uhr von der Leitstelle Rhein-Neckar zu einem Gartenhausbrand in die Werkstraße in Schwetzingen alarmiert, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.

Dort brannte es im Dachgeschoss eines ehemaligen Pförtnerhauses. Das Feuer wurde von einem Trupp gelöscht. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Allerdings musste der Zwischenboden zur Kontrolle geöffnet werden. Mit zwei Überdrucklüftern wurde das Gebäude vom Rauch befreit. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 26 Kräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.

Ölspur beseitigt

Am darauffolgenden Freitag wurde die Feuerwehr um 11.45 Uhr in die Essener Straße zur Beseitigung einer 50 Meter langen Ölspur gerufen, die von einer Fachfirma beseitigt wurde. Um 15.15 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer Türöffnung zur Unterstützung der Polizei in die Berliner Straße alarmiert.

Am vergangenen Samstag wurde die Feuerwehr dann schließlich um 5.16 Uhr auf die B 291 zum P+R Parkplatz in der Nähe des Autobahnzubringers zur A 6 gerufen. Dort brannte ein Auto in voller Ausdehnung, das von der Feuerwehr schnell gelöscht wurde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.08.2020