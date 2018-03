Anzeige

Schwetzingen hat ein Klimaschutzkonzept aufgestellt. Welches sind für Sie die beiden wichtigsten Punkte, die schnell umgesetzt werden können und effizient sind?

Cisowski: Hier hat die Stadt bereits vor dem Konzept schon Projekte umgesetzt, wie die Umstellung auf Ökostrom für alle Liegenschaften und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, um nur zwei Punkte zu nennen. Der Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule sowie die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Forum Mobiles Schwetzingen, beispielsweise die Fahrradstraße und die Nord-Süd-Verbindung zeigen, dass die Stadt willens ist, den Klimaschutz langfristig zu forcieren. Daher wollen wir unmittelbar nach dem Beschluss des Konzeptes einen Förderantrag für zwei zusätzliche Personalstellen im Klimaschutz- und Energiemanagement beim Bund beantragen. Wie im Klimaschutzkonzept aufgeführt, müssen Investitionen bei den Bürgern und Unternehmen angekurbelt werden, damit die Ziele bis 2030 erreicht werden können. Dies wird nicht mit kurzfristigen Maßnahmen alleine zu erreichen sein, sondern bedarf einer langfristigen und systematischen Planung von Maßnahmen, Projekten, Aktionen und Investitionen in allen Handlungsfeldern. Das öffentliche Bewusstsein zu stärken wird sicherlich die schwierigste, aber auch spannendste Aufgabe der nächsten Zeit werden.

Was kann jeder Einzelne tun, um den Klimaschutz voranzutreiben?

Cisowski: Im Rahmen der Klima-Werkstätten konnten wir bereits erfolgreich mit Bürgern, Vertretern von Unternehmen und Verbänden erste Ideen sammeln und zu umsetzbaren und effektiven Projekten weiterentwickeln. Als Projektpate wollen diese Personen einzelne Maßnahmen und Projekte begleiten und bei der Umsetzung aktiv mithelfen. Auf der Klimaschutzkonferenz am 23. März wollen wir diese Leitprojekte vorstellen und zum Mitmachen anregen. Alle Schwetzinger sind daher eingeladen, sich über das Klimaschutzkonzept zu informieren und können sich als Projektpate melden. So gibt es zum Beispiel Personen, die beruflich viel mit Kommunikation zu tun haben und daher an einer Sanierungskampagne mitarbeiten wollen. Andere wiederrum möchten Brachflächen begrünen, ihr Auto mit anderen teilen und mehr Fahrrad fahren. Somit bieten die 22 Leitprojekte in den Handlungsfeldern „Die Stadt als Aktivator, Motivator & Unterstützer im Klimaschutz“, „Klimafreundlich Bauen und Sanieren im privaten Bereich“, „Mobilitätswende“, „Innovationsprojekte: zukunftsfähige Energieversorgung & klimafreundliche Lebensweise“ und „Energieeffizienz in Betrieben“ genügend Anknüpfungspunkte, das Konzept mit Leben zu füllen und aktiv zu werden. Eins muss uns allen klar sein: Die Stadtverwaltung selbst kann nur einen kleinen Teil der notwendigen Energiewende umsetzen, das meiste müssen die Bürger selbst beitragen. Die Stadt Schwetzingen will hierfür Motivator und Förderer sein, damit möglichst viele Schwetzinger mit dazu beitragen, die CO2-Emissionen effektiv und rasch zu verringern. kaba

