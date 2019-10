Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Ford zerkratzt, die Heckscheibenwischer und den linken Seitenspiegel abgerissen und einen Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Wagen im Zeitraum von Montag, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 12.15 Uhr, auf einem Privatparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße, in Höhe der Eisenacher Straße. Durch die Beschädigung entstand am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Der Täter zerkratzte das Fahrzeug mit einem unbekannten Gegenstand, bevor der Täter flüchtete, zerstach er außerdem den hinteren linken Reifen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/28 80 in Verbindung zu setzen. pol

