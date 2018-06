Anzeige

Schwetzingen/Ketsch.Ein 68-jähriger Mann fiel am Mittwochnachmittag durch auffällige Fahrweise auf. Ein Zeugen beobachtete den Mercedesfahrer, als er in der Zähringer Straße in Schlangenlinien in Richtung Ketsch unterwegs war. Mehrmals bremste er dabei sein Fahrzeug abrupt ab und geriet in den Gegenverkehr.

Wie die Polizei meldet, musste deshalb ein entgegenkommender Autofahrer stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch in der Walldorfer Straße in Ketsch soll es zuvor durch den Mann zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Zu Zusammenstößen war er nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gekommen.

Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnte der 68-Jährige von einer Streife mit seinem Fahrzeug in der Von-Siemens-Straße angetroffen werden. Ein Alkoholtest bei dem 68-jährigen Mann verlief ohne Befund. Inwiefern körperliche Beeinträchtigungen für die Fahrweise des Mannes ursächlich gewesen sein könnten, wird derzeit untersucht. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. pol