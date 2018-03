Autofahrerin alkoholisiert

Anzeige

Zeugen verständigten am Dienstag gegen 21.30 Uhr die Polizei, da eine Mitsubishi-Fahrerin bei ihrer Tour auf der B 291 von Walldorf in Richtung Schwetzingen mehrfach über die Mittellinie gefahren war und dadurch Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte. Zudem hatte die Frau bei ihrem Parkmanöver einen BMW gerammt, an dem, laut Polizei, ein Schaden von 1000 Euro entstand.

Auf einem Parkplatz in der Bodelschwinghstraße konnte der Mitsubishi festgestellt werden; die 48-Jährige war kaum ansprechbar und schlief auch immer wieder ein. Nachdem eine Alkoholüberprüfung vor Ort von der Frau verweigert wurde, eröffneten ihr die Beamten die weiteren Maßnahmen. Auf der Dienststelle ordneten sie schließlich eine Blutentnahme und die Beschlagnahme ihres Führerscheins an. Im Verlauf des Abends willigte die Frau dann doch einer Alkoholüberprüfung ein: Sie stand mit 1,92 Promille deutlichst unter Alkoholeinwirkung. pol