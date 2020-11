Autos stoßen zusammen

Der November steht zwar unter dem Lockdown light – für die Feuerwehr ändert sich das Arbeitsaufkommen aber kaum. In einer Pressemitteilung teilt Feuerwehr-Pressesprecher Matthias Arnold mit, dass die Einsatzkräfte gleich am 1. November zu einem Einsatz im Einmündungsbereich Langer Sand/Mannheimer Landstraße alarmiert wurden. Dort kam es zur Kollision zweier Autos.

Die Feuerwehr unterstützte bei diesem Einsatz den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten sowie die Polizei bei der Unfallaufnahme durch das Ausleuchten der Stelle, zudem wurden ausgelaufene Betriebsstoffe wie Motoröl gebunden und die Batterie abgeklemmt.

Am folgenden Tag wurde die Feuerwehr zur Brandnachschau in den Forlenweg alarmiert. Hier gab es nach entsprechender Erkundung eine Entwarnung.

Katze eingeschlossen und gerettet

Anschließend musste die Feuerwehr während einer Türöffnung eine Zugangsmöglichkeit für den Rettungsdienst und die Polizei schaffen. Am gleichen Tag wurde die Feuerwehr noch zu einer Tierrettung alarmiert, als eine eingeschlossene Katze nach der Öffnung der Tür gerettet und dem Besitzer übergeben werden konnte.

Die Feuerwehr wurde dann zu einem Brandmeldealarm in die Rheintalstraße am 5. November geholt. Am gleichen Abend noch wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter in die Luisenstrasse nach Plankstadt zur Unterstützung der Feuerwehr Plankstadt und des Rettungsdienstes beordert. Am 8. November mussten die Kameraden um 0.52 Uhr an die Bahntrasse Mannheim-Friedrichsfeld ausrücken. Dort brannte unterhalb der B 535-Brücke Unrat.

Im Anschluss wurde die Feuerwehr noch bei einer technischen Hilfeleistung benötigt. Am gleichen Tag folgte eine Alarmierung zu einer Türöffnung. Dort wurde von der Feuerwehr Zugang für den Rettungsdienst zur Versorgung einer Verletzten geschaffen. zg

