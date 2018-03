Anzeige

Erheblich beschädigt wurde in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr bis Montag, 10 Uhr, ein silberner Mercedes-Benz-Kombi, der in der Heidelberger Straße geparkt war. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, habe ein bislang unbekannter Täter mit einem nicht identifizierten Gegenstand auf der Beifahrerseite die beiden Fensterscheiben zerstört und mehrere Male auf die Windschutzscheibe eingeschlagen, so dass diese stark beschädigt wurde.

Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie zwischen 22 Uhr und 23 Uhr laute Geräusche wahrnahm. Ob diese allerdings mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, zu melden. pol