Awo bleibt geschlossen

Die Corona-Pandemie bremst die Aktiven der Arbeiterwohlfahrt (Awo) weiter aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Sämtliche Veranstaltungen mussten bislang abgesagt werden. Die Vorstandsmitglieder der Ortsgruppe trafen sich nun, um das weitere Vorgehen bis zum Ende des Jahres zu beraten.

„Schweren Herzens fiel der Beschluss, die Begegnungsstätte in der Hebelstraße für den Rest des Jahres zu schließen, da die räumlichen Gegebenheiten den Abstand von 1,5 Metern nicht zulassen und die meisten Besucher altersbedingt und wegen eventueller Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe gehören. Die Gesundheit von allen steht an erster Stelle. Für private Feiern können die Räume der Begegnungsstätte weiterhin angemietet werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch die Weihnachtsfeier am 14. Dezember im Lutherhaus muss abgesagt werden. Da keine Vorstandswahlen anstehen, ergeht der Beschluss, die Mitgliederversammlung 2020 mit der Mitgliederversammlung 2021 zusammenzulegen. Sobald es möglich ist, wird die Begegnungsstätte wieder geöffnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020