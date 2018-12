Awo feiert ihr Fest

Zur Weihnachtsfeier lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ins Lutherhaus ein. Am Sonntag, 16. Dezember, ab 14 Uhr werden die Besucher bei Kaffee und Kuchen und einem unterhaltsamen Programm den Nachmittag genießen können. In diesem festlichen Rahmen wird die Vorsitzende Ivonne Schaffner auch den Erlös aus dem Benefiz-Konzert als Spende zugunsten der Stiftung für Menschen in Not an den Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck überreichen.

Mit dieser Veranstaltung verabschiedet sich das Awo-Team für dieses Jahr. Die Begegnungsstätte bleibt in der Zeit vom 17. Dezember bis 4. Januar geschlossen. Ab 7. Januar ist dann wieder zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018