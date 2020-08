Azubis präsentieren ihre Kreationen

Lars, Max und Simon machen bei Welde eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer und haben was zusammengebraut: Und zwar ein fruchtig-hopfiges New England IPA (NEIPA) mit viel Mango, das es exklusiv und frisch abgefüllt bei der digitalen Bierprobe am „durstigen Donnerstag“, 3. September, aus dem Schwetzinger Welde Brauhaus geben wird.

Begleitet wird das NEIPA vom Welde Citra Helles, das gerade mit einer Medaille vom Meiningers International Craft Beer Award ausgezeichnet wurde. Aus Bayreuth kommt ein Brown Ale, das Gesellenstück der Auszubildenden von Maisel & Friends, und mit einem White IPA steht ein Nordbadisch-Kärntner Profi-Collab-Brew-Traum von Welde und Loncium auf dem Tresen. Kehrwieder aus Hamburg hat ein alkoholfreies Coffee-Stout beigesteuert und die Hannoveraner von Mashsee schickten ihr „Leichtathlet“ Schankbier. Als Gäste werden die Welde-„Azubis“ Max und Lars und der Biersommelier Michael König aus dem „Liebesbier“ von Maisel & Friends erwartet.

Die beiden Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann von der Welde-Braumanufaktur hätten gern eine ganze „Azubi-Bier“-Session geplant. Leider gebe es aber viel zu wenige Brauereien, die ihren Nachwuchs für Experimente an die Sudkessel ließen, bedauern die beiden. Denn die Kreativität und das Know-How sei bei den angehenden Brauern richtig spannend und die Motivation riesig. Dieses Engagement zu fördern, sei eine der Aufgaben der Ausbilder, ist Spielmann ebenso wie die Welde- Braumeister Stephan Dück und Benny Wehle überzeugt. Deshalb dürfen die Welde-Brauerazubis seit einigen Jahren zum Weldefest eigene kleine Spezial-Sude brauen, die bei den Craft Beer Tapdays vorgestellt werden.

Die digitale Bierverkostung wird am 3. September, ab 19 Uhr unter www.youtube.com/user/Weldebier gestreamt. Bierpakete können für 30 Euro inklusive Bier, Glas, Pfand und Versand bis einschließlich 31. August unter www.welde-brauhaus.de/tickets/ bestellt werden.

Unsere Zeitung verlost zudem zwei Bierpakete – schreiben Sie bis diesen Freitag, 28. August, 14 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Azubibier. Namen, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Die Gewinner werden ausgelost. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.08.2020