Backen für den guten Zweck

Kleine Aktion – große Wirkung: Aus Kuchenspenden der Mitarbeiter zum Nikolaustag – ergänzt um eine kleine Tombola – erzielte die Belegschaft der Stadtverwaltung einen Erlös von 750 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung .

Die Vertreter des organisierenden Personalrats überreichten den Betrag an Beate Wimmer von Blut e.V. aus Weingarten. Der Verein setzt sich seit vielen Jahren insbesondere für die Typisierung von Knochenmarkspendern ein. Die im Knochenmark enthaltenen Stammzellen sind vielfach die einzige Hoffnung für an Leukämie erkrankte Menschen.

Aktion wiederholen

Beate Wimmer freute sich gemeinsam mit den Personalräten über den stolzen Betrag. „Die Resonanz und die Spendenbereitschaft der Kollegen an der Nikolausaktion war so gut, dass wir diese tolle Aktion im kommenden Jahr vermutlich wiederholen werden“, kündigte Yvonn Rogowski an. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018