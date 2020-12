Backen in der Adventszeit ist für sie ein Ritual

Das Bild wiederholt sich alle Jahre wieder: Eine Frau im Nachthemd und mit Hausschuhen an den Füßen blickt gespannt in den hell erleuchteten Backofen. Formiert sich ein „Füßchen“ oder nicht? Das ist hier die Frage, die sich am frühen Morgen irgendwann in der Adventszeit in einem Haus in der Verschaffeltstraße stellt. Karin Sauer erklärt lachend: „Das ist schon eine ‚heilige Handlung‘ bei uns.“

Versierte Bäcker wissen, dass es sich um die qualitätsgebende Ausbildung eines knusprigen Unterteils beim Anisplätzchen dreht, das Anlass für so viel Spannung ist. „Über Nacht muss das fluffig-resche Eiweißgebäck nach dem Rezept von Onkel Jakob unter bestimmten Bedingungen vortrocknen, nur dann kommt es beim Backen zum Füßchen“, wissen Karin Sauer und ihre Mutter Helga Ueltzhöffer, auch bekannt von den hiesigen Landfrauen, die das Plätzchenbacken im Advent regelrecht zelebrieren. „Vorher gibt es keine ‚Gutsel‘ bei uns, auch wenn es schon welche ab August oder September in den Geschäften gibt“, schildert die 53 Jahre alte Karin Sauer, dass man sich den leckeren Zauber der Vorweihnachtszeit aus früheren Tagen erhalten hat, in denen die Plätzchen kostbare und eben echte Höhepunkte und seltene Genussfreuden gewesen sind. Gelingt das Anisplätzchen nicht, „ist der Tag gelaufen und wir fangen nochmal neu an“, das Kommunizieren die beiden dann per Telefon.

Ein Stollen muss sein

Doch ums Anisplätzchen geht es dieses Mal bei den beiden passionierten Bäckerinnen nicht, sie stellen in unserer beliebten Plätzchen-Serie das Rezept der „Baseler Braun“ vor. Das Rezept dazu ist handgeschrieben im Backbuch der 83-jährigen Helga Ueltzhöffer notiert. Sie erinnert sich daran, dass ihr Mann die mürben, saftigen Kekse einst von der Arbeit mitbrachte: „Von einem Kollegen.“ Seither gehören die fruchtigen und schokoladigen Plätzchen ins alljährliche Backrepertoire. Dazu gesellen sich ungefähr zehn weitere Traditionsgebäcke auf dem bunten Teller. Klassiker wie das Buttergebäck, die Hildabrötchen, Nougattaler, Lebkuchen, Zimtsterne, Engelsaugen, Vanillekipferl, Makronen und mehr sind dort zu finden.

„Tante Annas Rosinenbrötchen sind meine Favoriten“, gesteht Karin Sauer, deren beide Töchter auch gerne stibitzen gehen, im kühlen Zimmer, in dem die Plätzchen daheim lagern. „Ich nehme mir gerne aus den gefüllten bunten Blechdosen von jeder Sorte eins und genieße sie zu einer Tasse Tee“, verrät Helga Ueltzhöffer während sie eifrig kleine Kügelchen aus dem gekühlten Teig rollt. Diese landen danach in einem tiefen Teller voller Kristallzucker, den die Seniorin hin- und herbewegt, bis das Bällchen rundum mit Zucker belegt ist. Mit Abstand platzieren sie und ihre Tochter die Kugeln auf dem Backpapier bevor sie in den Backofen wandern. Dort verbreiten sie einen süßen Orangen-Schokoladenduft.

Ganz entgegen den anderen Keksen in den Häusern Sauer und Ueltzhöffer sind die „Baseler Braun“ kein überliefertes Familienrezept, sondern haben sich über die Firmenweihnachtsfeier von Karin Sauers Vater den Weg nach Schwetzingen gebahnt. Ganz anders verhält sich das mit dem Weihnachtsstollen, den es selbstredend der Tradition wegen auch gibt: „Immer zur Hälfte mit Quark und mit mindestens einem halben Pfund Rosinen in Rum auf ein Pfund Mehl“, erzählt die Helga Ueltzhoeffer, dass der fast immer bis zum ersten Weihnachtstag hält. Dann kommt die Familie zusammen und jeder hat seine Backwaren dabei. „Wir probieren gegenseitig und tauschen uns aus“, erzählen die beiden Frauen – und die Vorfreude ist ihnen anzumerken.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020