Badespaß – mit Einschränkung

Die Planungen sind abgeschlossen, die Entscheidung gefallen: Das Bellamar-Freibad öffnet am Mittwoch, 15. Juli, um 7 Uhr seine Becken. Es wird trotz Corona-Zeiten einen Badespaß 2020 geben, allerdings einen mit angezogener Handbremse und erheblichen Einschränkungen. Eines steht bereits fest: Die verkürzte Saison (15. Juli bis 15. September) wird ein dickes Zuschussgeschäft.

„Wir haben viele Stunden und Tage über Verordnungen, Hygienemaßnahmen und dem fürs Bellamar spezifischen Betriebskonzept gebrütet, um die Öffnung des Freibades irgendwie möglich zu machen“, sagt Werkleiter Dieter Scholl. „Für die Betreiberkommunen Schwetzingen und Oftersheim und auch für die Bäderleitung stand aber zu jeder Zeit der Aspekt der Daseinsvorsorge im Vordergrund aller Denkmodelle. Und damit verbunden der Wunsch, den Familien, Kindern und allen Wasserfreunden während der Sommermonate wenigstens einen kleinen Urlaub vor der Haustür zu ermöglichen. Immerhin stehen die Breitrutsche am Nichtschwimmerbecken, aber auch die Sprungturmanlage und der Kleinkinder-Abenteuerbereich als Spaßfaktoren dafür zur Verfügung“, sagt Scholl.

Zugleich appelliert Scholl eindringlich an die Disziplin der Badegäste, die Bestimmungen unbedingt einzuhalten. „Grundlage unseres Konzeptes ist die Corona-Verordnung des Landes vom 25. Juni“. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, die Vorgaben setzen uns klare Leitplanken. Wir werden deshalb im gesamten Freibadbereich Hinweisschilder aufstellen, was alles zu beachten ist. Außerdem ist unser Personal an den Becken und auf dem Gelände permanent präsent, um zu informieren und um ein kritisches Auge auf die Situation zu haben. Falls es nicht funktionieren sollte, wovon wir nicht ausgehen, müssen wir uns als „Ultima Ratio“ eine Schließung vorbehalten“, macht Scholl aufmerksam.

Um potenzielle Gefahrenherde zu minimieren, wird es in diesem Jahr keine Liegen, Stühle oder Schirme geben. Die Umkleiden und Fönbereiche bleiben zu, geduscht werden kann nur an den Durchgangsbereichen zu den Becken. „Die Großrutsche und das Volleyballfeld werden nicht zur Verfügung stehen. Auf der Liegewiese gilt die Abstandsregel, sozusagen von Handtuch zu Handtuch. Ungewöhnliche Maßnahmen, aber leider alternativlos in diesen ungewöhnlichen Zeiten“, sagt Bäderleiter Alexander Happold.

Definitiv nicht einbezogen ist das Hallenbad, das sonst bei schlechtem Wetter zur Verfügung steht. Schade, weil genau das den besonderen Charme des Allwetterbades ausmacht. Gleiches gilt für den Saunabetrieb. Da Aufgüsse nicht möglich sind und nur drei Leute in die Kabinen dürften, steht eine Öffnung in keinem Verhältnis zum Aufwand.

Drei Zeitzonen gebildet

Laut Richtlinien orientiert sich die Besucher-Höchstzahl an den Liege- und Wasserflächen. Umgerechnet auf das Freibad Bellamar heißt das: Zehn Quadratmeter Liegefläche pro Badegast, zehn Quadratmeter pro Person im großen Schwimmerbecken, vier Quadratmeter in den Nichtschwimmerbecken. Platz also für 50 Personen, die im Schwimmerbecken in abgeteilten Bahnen gleichzeitig unterwegs sein können – plus nochmal 150 Personen in den beiden Nichtschwimmerbecken: Ergibt 200 Personen gleichzeitig in den verschiedenen Becken.

Um allen Ansprüchen so weit wie möglich gerecht zu werden, wird es täglich drei Zeitzonen geben. Die erste von 7 bis 10 Uhr, hierbei ist hauptsächlich an die Frühschwimmer gedacht. Da sich in diesen drei Stunden die Aktivitäten hauptsächlich auf die Schwimmbecken und weniger auf ein Verweilen konzentrieren, wird ein Kontingent von 150 Eintrittskarten angeboten. Damit ist gewährleistet, dass nahezu alle Anwesenden die verfügbare Zeit in den Becken verbringen können. Die zweite Zeitzone geht von 11 bis 17 Uhr und zielt vorrangig auf Kinder, Familien und Jugendliche ab. Hier haben sich die Verantwortlichen auf eine Gesamtanzahl von 600 Tickets verständigt. Die dritte Zeitzone umfasst 18 bis 21 Uhr und wird erfahrungsgemäß gerne für entspannende Bahnen nach dem vollbrachten Arbeitstag genutzt, 150 Badegäste haben die Möglichkeit, dafür ein Ticket zu erwerben. Zwischen den drei Zeitzonen wird alles desinfiziert.

Ticketkauf nur Online

Ein spontaner Freibadbesuch wird in diesem Jahr nicht möglich sein, einen normalen Kassenbetrieb gibt es nicht. Der Einlass muss kontaktfrei über Codeleser erfolgen, die Tickets für die drei Zeitzonen sind über die Internetseite www.bellamar-schwetzingen.de zu bestellen und zu bezahlen. Die entsprechende Software ist momentan in der Erprobungsphase und wird am 14. Juli freigeschaltet. Tickets können für eine komplette Woche im voraus erworben werden. Tickets können nicht zurückgegeben werden, auch ein Wechsel des Wochentages im Tauschverfahren ist nicht möglich. Damit werden lange Schlangen am Eingang vermieden. Mehrfach-, Saisonkarten und Gutscheine verlieren vorübergehend ihre Gültigkeit.

Eine Besonderheit gibt es noch: Auf Wunsch der Betreibergemeinden ist das Online-Ticketsystem für die Zeitzone 2 (11 bis 17 Uhr) so programmiert, dass die Bürger aus Schwetzingen und Oftersheim bevorzugt behandelt werden. „75 Prozent der Tickets sind an den ersten beiden Tagen der jeweiligen Buchungswoche für Schwetzinger und Oftersheimer reserviert. Mit 25 Prozent kommen die Badegäste aus den Nachbargemeinden zum Zug. Ab Tag drei bis Tag sieben sind die Tickets dann generell frei verfügbar. Die Zeitzonen 1 und 3 sind von dieser Regelung ausgenommen. zg

