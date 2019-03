Bäcker Utz sorgt für Power

Die Organisatoren der Energie-Messe Rhein-Neckar, die am Wochenende vom 30./31. März auf die Kleinen Planken und ins Lutherhaus lockt, haben schon immer gerne mit den Unternehmen vor Ort kooperiert. Jetzt wurde quasi ein Nachbar ins Boot geholt, denn die Schwetzinger Bäckerei Utz betreibt ja im Sparkassengebäude ein wunderbares Café, da lag es nah, dass Michael Utz mit seinem Team auch ein Energie-Brötchen und ein Brot zur Messe entwickelt, das ab Dienstag, 12. März, in allen 15 Utz-Filialen zu haben sein wird.

„Der Brennwert – also der Energiegehalt – des Brötchens und des 400-Gramm schweren, etwas kompakter gebackenen Brotes setzt sich neben Fetten, Kohlenhydraten und Ballaststoffen, zu rund 40 Prozent aus den enthaltenen natürlichen Proteinen der Rohstoffe zusammen. Damit hat das Brötchen etwa 250 Prozent mehr Proteine, als ein vergleichbares Weizenvollkornbrötchen“, sagt Michael Utz bei der Präsentation der leckeren und gesunden Stücke in der „Backstubb“ in Schwetzingen.

Das konnten Joachim Fichtner und Holger Müller, die Veranstalter der Energie-Messe, dann auch gleich mal testen und bissen in das wunderbar krosse Energie-Brötchen hinein: „Es ist sehr gut geworden und schmeckt sicherlich mit süßem oder deftigem Belag“, sind sich die zwei Schwetzinger einig.

Besonders ist das Energie-Brötchen, weil es viel pflanzliches Eiweiß aus dem Weizen, dem Soja und der Lupine enthält, hinzu kommen Leinsaat, Sesam, Sojamehl, Sojaschrot, Sonnenblumenkerne, Weizenvollkornmehl, Apfelfasern, Gerstenmalz und Weizenkleie für einen guten Geschmack. Durch das breite Spektrum an wertvollen pflanzlichen Proteinen und mehrfach ungesättigten Fettsäuren kann das Bötchen ein wertvoller Bestandteil einer ausgewogenen, veganen Ernährungsform sein. Und es hat einen reduzierten Kohlenhydratanteil.

Also, nichts wie ran an die Energie für den Alltag und die Messe. Ab Dienstag sind die beiden neuen Produkte im Verkauf bei Bäcker Utz. jüg

