Bäume fällen für bessere Waldpflege

Ein Feuerwerker wird die Arbeiten begleiten. „Der Bombenfund im Januar hat einmal mehr deutlich gemacht, warum das so wichtig ist. Wegen der langen militärischen Nutzung bewegen wir uns hier in einem Kampfmittelverdachtsgebiet“, so Fritzsch. Sollte der Feuerwerker fündig werden, müsste der Kampfmittelräumdienst in Aktion treten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.02.2018