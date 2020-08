Bäume und Äste stürzen auf Straßen

Startseite

Trickdieb stiehlt Schmuck im Wert von 1000 Euro aus Juweliergeschäft

Ein Trickdieb hat aus einem Juweliergeschäft in der Karlsruher Straße in Hockenheim Schmuck im Wert von 1000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, spielte der Unbekannte am Dienstag gegen 11.15 Uhr zunächst ...