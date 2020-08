Bahnhofshotel gehört dazu

Blickt man auf die Geschichte der Rheintalbahn, dann werden auch Erinnerungen an Bauwerke im Umfeld des Bahnhofes geweckt. Denn zu einem Bahnhof gehört auch immer ein Bahnhofshotel – und das hieß in Schwetzingen „Zum Falken“.

Das schöne vom typischen Backstein-Jugendstil geprägte Gebäude steht im Kreuzungsbereich Bahnhofsanlage und Clementine-Bassermann-Straße. Vom Beginn des letzten Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre hinein waren dort Hotellerie und Gastronomie beheimatet.

Direkt hinter dem „Falken“ lag das seit langer Zeit nicht mehr existente „Colosseum“. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts wurde der große Saalbau für viele Vereinsfeste und offizielle Anlässe genutzt. Er konnte über 1000 Sitzplätze aufweisen und hatte neben einer Bühne auch eine große Empore. Vom Beginn des Ersten Weltkrieges an waren permanent über 300 Rekruten darin untergebracht. Später – und das ist vielen Schwetzingern noch bekannt – befand sich das Lichtspieltheater „Rex“ darin, welches in den 1980er Jahren dem jetzigen Wohnhaus und der Arztpraxis weichen musste. Eine ganz besondere Historie verbindet sich mit dem großherzoglichen Jubiläumsbrunnen. Bis ins Jahr 2002 hatte er seinen Platz inmitten der alten Bahnhofsanlage zwischen Bahnhof und Postamt. Bei deren Neugestaltung fand er keine Berücksichtigung mehr und geriet zwei Jahre lang in Vergessenheit. Dem permanenten Unmut etlicher Schwetzinger Bürger war es zu verdanken, dass er im Jahr 2004 wieder aufgebaut wurde – allerdings knapp 100 Meter entfernt, am südlichen Ende der Bahnhofsanlage.

Großherzogliche Paar reiste an

Errichtet wurde der großherzogliche Brunnen an seinem ursprünglichen Platz im Jahr 1906. Anlass war die goldene Hochzeit des badischen großherzoglichen Paares Friedrich I. und Luise. Beide genossen übrigens in den badischen Landen ein hohes Ansehen. Die Hoheiten reisten am 20. September 1906 mit einem Sonderzug aus Karlsruhe an und enthüllten unter Beteiligung der Bevölkerung den ihnen gewidmeten Gedenkbrunnen persönlich. rie/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.08.2020