Bahnschranken waren immer zu

Als ich in der Zeitung las, 150 Jahre Rheintalbahn – von Mannheim über Schwetzingen nach Karlsruhe – musste ich spontan an die ungeliebten Bahnschranken – „Bohn-schronke“ – denken. Von dieser im Verkehr notwendigen Einrichtung weiß ich soviel, dass sie mich als jungen Autofahrer nur allzu oft – wenn geschlossen – ärgerten.

Als junger stolzer Autofahrer wollte beziehungsweise musste ich jeden Tag in den 1950er Jahren nach Mannheim in den Jungbusch zur Arbeit. In Schwetzingen ging’s über die alte Eisenbahnbrücke, die ordentlich wankte, wenn gleichzeitig die Lanz-Bulldogs vom Kohle-Spilger in der Mühlenstraße – zwei mit Kies schwer beladene Anhänger – entgegenkamen. Dann fuhr ich über die alte Mannheimer Chaussee nach Rheinau zur ersten Bahnschranke. Die war natürlich, wie um mich zu ärgern – ich war oft zu spät dran – meistens geschlossen. Dann kamen drei Bahnschranken in Neckarau. War die eine auf, schloss die nächste, dann öffnete die andere. Aber wenn die, an der ich stand, öffnete, schloss die offene – und das dauerte. Es musste ja auch eine Menge rangiert werden, um die vielen Fabriken zu bedienen.

Nur wenn die Schranken ausfielen und einer der bekannten Mannheimer Verkehrspolizisten an der Kreuzung stand, lief der Verkehr wie geschmiert, was nicht nur mich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer freute. Das zeigte sich auch darin, wenn sich in der Weihnachtszeit zirka jeder zweite Autofahrer mit einer Weinflasche oder Ähnlichem beim Mann im weißen Mantel und mit der Kelle in der Hand bedankte.

Ein paar Jahre später – ich wohnte dann in Oftersheim – erlebte ich ähnliches Drama dann jeweils bei der Rückfahrt am Oftersheimer Bahnübergang. Die Schranke dort war zur Feierabendzeit fast immer geschlossen – zumindest wenn ich kam. Da musste für die Pfaudler, den Bassermann und das Ausbesserungswerk rangiert werden. Der Schrankenwärter war sehr vorsichtig und ließ auch mal die Schranken zu, wenn der Zug noch in Hockenheim oder in Neckarau stand. So kam es vor, dass man bis zu 60 Minuten in der Schlange stand und nicht wenden konnte. Auch kam es vor, dass erboste Autofahrer den schlafenden Schrankenwärter nicht nur wecken mussten, sondern ihn auch gleich vor Zorn vertrimmten. Dann dauerte es noch länger.

Es kam schon mal vor, dass ich mal mit der Bahn selbst verreiste. Da hatte ich kaum etwas zu meckern, auch wenn man mal stehen musste, das war normal.

