Bahntunnel an Schwetzingen vorbei wünschenswert

„Lärmschutz ist Aufgabe der Bahn und der Politik“, begann Herbert Brenner, Vorsitzender der Schwetzinger Bürgerinitiative gegen Bahnlärm (BgB), seinen Vortrag bei den SPD-Senioren. Nach seiner Aussage hat die Initiative in der Spargelstadt bald 100 Mitglieder.

Zuvor durfte aber angestoßen werden. Walter Manske, Altstadtrat und Sprecher der SPD-Senioren, hatte Silvester seinen 75. Geburtstag gefeiert. Horst Ueltzhöffer erinnerte noch einmal an vergangene Tage der Schwetzinger Sozialdemokratie und dankte Manske für sein 35-jähriges Engagement im Gemeinderat.

Dann gab Herbert Brenner eine Einführung in die Lärm-Thematik, die man mit den anwesenden Genossen diskutieren wollte. „Bahnlärm in Schwetzingen wird dramatisch zunehmen, wenn hier nicht gebaut und vorgesorgt wird“, warnte er. Brenner verdeutlichte, dass die Bahn zwar eine deutliche Verringerung der Lärmemissionen bei umgerüsteten Güterwaggons verspreche, künftig aber auch eine Verdopplung der Zugzahlen plane. Nach heutigem Stand müssten dann nach wie vor alle Züge über den Schwetzinger Bahnhof geführt werden. „Na dann ziehe ich hier weg“, kommentierte eine Besucherin die Aussage. Die Umstellung der Güterwaggons auf in Deutschland geforderte Flüsterbremsen und das gelegentliche Abschleifen der Schienen würden ja bereits durchgeführt und bringen auch etwas, aber lange nicht genug. „Bis auch alle ausländischen Cargo-Unternehmen ihre Güterwaggons umgerüstet haben, werden noch viele Jahre vergehen und somit bleibt es laut an der Bahnlinie“, bemängelt Brenner. Außerdem sei das Problem nicht alleine die gemessene Lautstärke der durchfahrenden Züge, sondern auch die Häufigkeit und die Dauer der Lärmbelastung, vor allem nachts. Trotzdem machte der Sprecher der Bürgerinitiative auch Mut. „Wir alle wollen eine leistungsfähige Bahn und sind nicht gegen sie – aber bitte kein erhöhter Lärm auf Kosten der Anwohner!“

Risiken kommen noch dazu

In Südbaden sei erfolgreich ein Tunnel bei Offenburg gebaut und eine Umfahrung der Wohngebiete durch eine neue Schienentrasse entlang der A5 erreicht worden. „Wir müssen als Projektbeirat mit allen wesentlichen Handlungsträgern diskutieren, wenn es um die Trassenführungen geht“, so Brenner. Damit wolle er dem Südbadischen Beispiel einer erfolgreichen Initiative folgen. Brenner rechnete den Genossen vor, welche Auswirkungen die gegenwärtigen Maximalpegel um 90 Dezibel (dB) haben. Ein Ventilator habe einen Wert von 30 dB ein Rasenmäher von 60 dB. Die Bahn rechne dann mit Mittelwerten und Durchschnittspegeln die Situation schön. Dabei gehe es gar nicht nur um Lärm, betonte er, „es geht auch um Erschütterungen und um Risiken, die mit Gefahrgut zusammenhängen“. Und es geht natürlich auch um Geld. Die Bahn sei verpflichtet, Steuermittel wirtschaftlich einzusetzen und man könne auch nicht jede Gemeinde untertunneln.

Auf Nachfrage ging er auf die Planungen im Bereich Schwetzingen ein. Es seien noch keine Trassenverläufe vorgesehen, die Bahn wird Variantenuntersuchungen durchführen. Lärmschutzmaßnahmen werde man erst nach einer Bürgerbeteiligung festlegen. „Aber einen Tunnel, der an Schwetzingen vorbeiführt, kann ich mir vorstellen“, sagt er abschließend. Da gehe die Planung wohl hin. zg

