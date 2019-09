Bald bargeldloses Zahlen möglich?

Die Parkscheinautomaten für die Kurzzeitparkplätze in der Stadt geben so nach und nach den Geist auf und bedürfen einer Erneuerung. Deshalb stand dieses Thema auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Einstimmig entschieden die Mitglieder, dass künftig die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) für die Anschaffung, Aufstellung und Betreuung der Geräte zuständig sein soll.

„Die im Einsatz befindlichen Geräte sind zwischenzeitlich technisch völlig veraltet und notwendige Ersatzteile nur noch durch die Ausschlachtung ausrangierter Parkscheinautomaten erhältlich“, erläuterte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Der Parkscheinautomat in der Zeyherstraße habe vor wenigen Tagen sogar endgültig seinen Geist aufgegeben.

An insgesamt 14 Standorten sollen deshalb neue Parkscheinautomaten aufgestellt werden. Eine Ausweitung sei zukünftig selbstverständlich möglich. Die MPB sind in der Stadt bereits gut vertreten und betreiben das Parkhaus Wildemannstraße, den Parkplatz Alter Messplatz, die Tiefgarage Marstallstraße sowie die Schlossgarage. Für die Zukunft soll auch eine bargeldlose Bezahlmöglichkeit per EC-Karte und Handy ins Auge gefasst werden.

Wohnhäuser weiter sanieren

Ähnlich deutlich war das Abstimmungsergebnis bei der Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Sanierung und Modernisierung städtischer Wohnhäuser. Für mehrere demnächst beginnende Projekte, unter anderem die elektrische Aufrüstung in der Berliner Straße 54 bis 56 sowie die Sanierung der Wohnhäuser am Berliner Platz 1 bis 3, werden in diesem Jahr noch insgesamt etwa 400 000 Euro benötigt, es stehen im Haushalt aber nur noch 150 000 Euro zur Verfügung, weil 2019 bereits viel erledigt worden sei. So musste der Rest von 250 000 Euro extra genehmigt werden – ein rein buchhalterischer Vorgang.

Bei den Anfragen erkundigte sich Dr. Susanne Hierschbiel, ob es im Stadtgebiet viele kaputte Bäume gebe. Das sei nicht der Fall: „Wir haben kein Trockenheitsproblem, weil sie wie die Wahnsinnigen gießen“, antwortete der OB. Es gebe nur gegen die Einflüsse in der Stadt anfällige Baumarten, die nach und nach ausgetauscht würden. ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019