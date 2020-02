Bald blüht der Zierkirschentraum in Rosa

Die Blüte der japanischen Zierkirschen im Schlossgarten ist das erste Highlight des Frühlings: Wenn die Tage wärmer werden, verwandelt sich der große Obstgarten vor der Moschee in ein rosa Blütenmeer. So wie auf unserem Bild zu sehen, sieht es im Schlossgarten noch nicht aus. Aber die ersten zarten Blüten sind bereits zu sehen. Als Service für alle, die wissen wollen, wann der richtige Zeitpunkt für einen Besuch im berühmten Schlossgarten ist, bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ein „Blühbarometer“ auf der Internetseite an. zg/

Info: Das „Blühbarometer“ gibt es unter www.schloesser-und-gaerten.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020