Bald geht’s in den nächsten Abschnitt

Mitte Juni beginnt der zweite Bauab-schnitt in der Karlsruher Straße. © Stadt

Gute Nachrichten von der Baustelle Karlsruher Straße: Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan. Wie geplant endet am Dienstag, 9. Juni, der erste Bauabschnitt und die Baustelle wechselt nach einer eintägigen Umbauphase am Donnerstag, 11. Juni, in den zweiten Bauabschnitt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Bauarbeiten wandern damit weiter nach Süden zwischen die Zufahrt zur Tiefgarage Schlossstraße und Sanitätshaus Schuh.

Das bedeutet für die Verkehrsteilnehmer, dass ab dem Feiertag Fronleichnam, 11. Juni, die Einfahrt in die Tiefgarage Schlossstraße wieder vom Schlossplatz aus erfolgt. Das Sanitätshaus Schuh und die Forsthausstraße sind weiterhin aus Richtung Süden über die Clementine-Bassermann-Straße erreichbar. Im zweiten Abschnitt finden auch Arbeiten für Gas- und Wasseranschlüsse statt. Während des Wechsels ist am Mittwoch, 10. Juni, die Ein- und Ausfahrt in die Schlossgarage für etwa sechs Stunden nicht möglich. zg

