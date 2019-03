Bald gibt es noch mehr Friedensbäume

Region.„Wir von der Ahmadiyya Muslim Gemeinde möchten einen Beitrag leisten, wenn es darum geht, den Frieden zu sichern und auch in Zeiten von Vorurteilen die Gesellschaft nicht zu spalten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ahamdiyya Muslim Jamaat Schwetzingen (AMJ). Die Religionsgesmeinschaft lehnt Gewalt und Terror ab und setzt auf den intensiven Dialog zwischen den Religionen, um Verständnis füreinander zu fördern. Das betont sie auch bei einer Pressekonferenz im „Gästehaus am Schloss“.

Aktuell hat die AMJ, nach eigenem Bericht, 45 000 Mitglieder in Deutschland, die Gruppe in Schwetzingen umfasst rund 150. Bei einer in Kürze startenden Infokampagne mit Flyer-Aktionen, Infoständen und einer Dialogveranstaltung werden zudem muslimische Theologen bereitstehen, um Fragen von Bürgern am Telefon und in den sozialen Medien zu beantworten. „Wir stehen mit unserer Hotline allen Interessierten zur Verfügung“, erklärt Adeel Shad, Theologe und Oberhaupt der hiesigen AMJ, in der Pressekonferenz.

„Die Kampagen mit dem Namen: ,Der Messias ist da‘ ist bundesweit am 23. März gestartet“, berichtet Wadood Bhatti, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der AMJ. Dabei steht, weiterführend zu der im Jahr 2017 stattgefundenen Kampagne „Wir alle sind Deutschland“ die Information und Aufklärung im Mittelpunkt. Ehsan Ranjah, Beauftragter für interreligiösen Dialog bei der AMJ, erklärt: „Neben den Infoständen und den Veranstaltungen, zu der auch der Tag der Religionsstifter am Donnerstag, 2. Mai, in Schwetzingen gehört, ist geplant, so genannte Friedensbäume zu pflanzen. Sie sollen ein Symbol für Frieden und Toleranz sein. Der nächste Baum wird in Kürze in Plankstadt gepflanzt. Weltweit gibt es bereits 100 000 solcher Friedensbäume.“ Unter dem Motto der Gemeinde „Liebe für Alle, Hass für keinen“ gehen die Frauen und Männer der AMJ offen auf alle Bürger zu. Man freue sich auf den Dialog, damit sich jeder Interessierte sein eigenes Bild der Glaubensgemeinschaft machen kann.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019