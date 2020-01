Bald grünes Licht für Supermarkt-Ausbau

Der angepasste Entwurf für den Bebauungsplan „Westlich der Hockenheimer Landstraße“ – also das ehemalige Moll-Gelände am südlichen Stadteingang – geht jetzt in eine zweite und wohl letzte Offenlage. Bei der Beteiligung der Fachbehörden seien verschiedene Stellungnahmen eingegangen, die ebenso wie die Festsetzungen des neuen Einzelhandelskonzeptes in den Entwurf eingearbeitet wurden, erklärte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der Gemeinderatssitzung. Konkret geht es in dem vorhandenen Sondergebiet um kleinere bestandsorientierte Erweiterungen der dortigen Discounter Aldi und Lidl sowie des dm-Drogeriemarkts, die auch in einer aktuellen Auswirkungsanalyse bestätigt wurden.

Weitere Änderungen betreffen die Gastronomie im italienischen Supermarkt sowie eine Nutzung für freie Berufe und die Zulässigkeit von Büroflächen in Teilbereichen des Gebiets. Aufgrund der städtebaulichen und funktionalen Struktur des Planstandortes und des unmittelbaren Umfeldes sowie aufgrund dessen Lage an einer Hauptverkehrsachse werden städtebauliche und verkehrliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen. ali/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020